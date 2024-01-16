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İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de yapılan operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, teşhis, fotoğraf ve ihbarlarla belirlenen 7 kişinin yakalanması için harekete geçildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin ise hala firari olduğu belirtildi.

İzmir\'de PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
16.01.2024 - 10:01,
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İZMİR'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğüne dair teşhis, fotoğraf, ihbar bulunan, ayrıca sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtilen 7 kişinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Bu sabah yapılan operasyonda şüphelilerden 6'sı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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