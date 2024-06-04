İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

04.06.2024 11:15
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İZMİR'de, polisin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Önceki yıllarda terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgi ve fotoğraf bulunan, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve propagandasını yaptığı tespit edilen, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için harekete geçildi. Bu sabah polis tarafından yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan 2'si Suriye uyruklu 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyon kapsamında diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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