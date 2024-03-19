İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir\'de PKK/KCK-YPG/PYD Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 5 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

19.03.2024 08:31  Güncelleme: 08:32
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İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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