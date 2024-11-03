İzmir'de Polis Memuru Ölümü: 4 Tutuklama

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki iş yerine 28 Ekim'de iki otomobille gelen kişiler arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda iş yerine ateş açılmış, ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan sonra kaçan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.