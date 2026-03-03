Balçovalılar İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Balçovalılar İftar Sofrasında Buluştu

03.03.2026 09:33  Güncelleme: 10:14
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 30 ilçede iftar sofraları kurarak binlerce yurttaşı bir araya getiriyor. Balçova ve Narlıdere'deki iftar programına katılan Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayında 30 ilçede kurulmaya devam eden iftar sofraları, Balçova ve Narlıdere'de binlerce yurttaşı buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da Balçova'da düzenlenen iftar programına katılarak yurttaşlarla birlikte iftar yaptı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 30 ilçede yurttaşları iftar sofralarında bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri'nde iftar programı düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de iftar buluşmasına katılarak Balçovalılarla birlikte oruç açtı. Yıldır ve Yiğit, iftar öncesi alanda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Bütün çalışmamız sizler için"

İftar programında konuşan Başkan Vekili Yıldır, "Bu sofra paylaşmanın, emeğin, dayanışmanın, birlikteliğin sofrası. Bundan sonra da bütün sofralarımız böyle olsun. Adalet ruhumuzu tazelemek için, birlikte olduğumuzu hissetmek için, yalnız olduğumuzu düşünmemek için bugün birlikte bu sofraları paylaşıyoruz. Tek isteğimiz var; bütün çabamız, çalışmamız sizler için. Her kuruşun hesabını sizlere hizmet için yapıyoruz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yürümek istiyoruz. Başka isteğimiz yok. Her zaman birlikte olmak arzusu ile hepinize sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Cemil Başkan'ımızın sevgi ve saygılarını iletiyorum" dedi.
"Sizlere hizmet getirmek her şeyin önünde"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de "Allah oruçlarımızı kabul etsin. Sağlık, bolluk, bereket içinde huzurlu, mutlu bir ramazan geçirelim. Bayramımıza öyle girelim. Ağzımızın tadı bozulmasın. Masaların arasında dolaşırken sıklıkla 'kesenize bereket' dediler. Bu yediğiniz iftarlıklar size ait. Bunlar bizim görevimiz. Sizin vergilerinizle yapıyoruz. Bizim görevimiz vergileri eşit, adaletli, şeffaf şekilde size hizmet olarak dönüştürmek. Bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Sizlere hizmet getirmek her şeyin önündedir" diye konuştu.
"İftar sofraları kurulmaya devam ediyor"

İftar sofraları 3 Mart'ta Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu'nda, 4 Mart'ta Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, 5 Mart'ta Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri'nde, 6 Mart'ta Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda, 7 Mart'ta Seferihisar Kapalı Pazaryeri'nde, 8 Mart'ta Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda, 9 Mart'ta Selçuk Açık Pazaryeri'nde (Türkmen Pazar Alanı), 10 Mart'ta Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde, 11 Mart'ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda, 12 Mart'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda, 13 Mart'ta Dikili Atatürk Meydanı'nda, 14 Mart'ta Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Mart'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda, 16 Mart'ta Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri'nde, 17 Mart'ta Karaburun Mordoğan Merkez'de, 18 Mart'ta Çeşme Meydan'da ve 19 Mart'ta Urla Meydan'da kurulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Narlıdere, Balçova, Güncel, İftar, İzmir

