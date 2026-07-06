İzmir'de Rüşvet Hiç Kimseyi Kandırmadı - Son Dakika
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İzmir'de Rüşvet Hiç Kimseyi Kandırmadı

06.07.2026 16:41
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İzmir'de rüşvet iddiasıyla yargılanan icra müdür yardımcısı ve katibi, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İzmir'de, icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen icra müdür yardımcısı ile icra katibi, 2'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı iki sanığın da "rüşvet almak" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mütalaayı kabul etmediklerini belirten Y.D'nin avukatı, müvekkilinin rüşvet almadığını, bu yönde bir kayıt bulunmadığını ileri sürdü.

B.B'nin avukatı ise suçlamaları reddederek, müvekkilinin kamu zararına neden olmadığını, menfaat sağlama kastının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyetinin söz verdiği B.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Y.D. ise rüşvet konusunun gerçekleşmediğini, olayın bir tuzak olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 6'şar yıl hapis cezası almalarına, bu cezayı 3 yıla düşürüp indirim uygulayarak 2'şer yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğünde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B'nin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Sanıkların avukattan 180 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıkların "rüşvet almak" suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri belirtilmiş, TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Rüşvet Hiç Kimseyi Kandırmadı - Son Dakika

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