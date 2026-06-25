İzmir'de Rüşvet Operasyonu: 24 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Rüşvet Operasyonu: 24 Gözaltı

25.06.2026 10:45
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Seferihisar ve Balçova belediye başkanları dahil 24 kişi rüşvet soruşturmasında gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçlamalarına ilişkin operasyonlar sürüyor.

Hazırlanan bilirkişi raporları, müşteki müteahhitlerin ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtları, mali analiz raporları ve HTS (telefon iletişim kayıtları) incelemeleri doğrultusunda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.K'nin makam odasında ve şüphelilerden M.D'nin evinde 2 ruhsatsız tabanca ile çok miktarda İngiliz sterlini bulundu, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

Seçim öncesi para transferi iddiası

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde bazı belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları tarafından yasal bağış prosedürü dışında para transferi yapıldığı iddiasının değerlendirildiği soruşturmada, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanlığını yaptığını belirten ve 19 Haziran'da "rüşvet almak" suçundan tutuklanan Özlem Akyılmaz'ın hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelendi.

İncelemelerde, şüpheliler tarafından Akyılmaz'ın banka hesabına gönderilen paranın, milletvekili Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi. Ağbaba hakkında "rüşvet almak" suçuna ilişkin hazırlanan soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

Soruşturma

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli, zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Şüphelilerden ???????S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, Özlem Akyılmaz, şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seferihisar, Balçova, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Rüşvet Operasyonu: 24 Gözaltı - Son Dakika

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