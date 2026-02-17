İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

DEPOLARI VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sağanak sebebiyle iş yerlerinin ve apartmanların zemin katlarını su bastı. Bir iş hanının deposu da suyla doldu. İş hanının görevlisi Şeyhmus Tarın, her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Tarın, "18 yıldır bu binada çalışıyorum. 18 yıldır halimiz bu. Sabahlara kadar suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Burayı bırakıp evimize gidemiyoruz. Hangi başkan gelirse gelsin böyle. 2 sene o de sular tavana kadar dolmuştu. Yağmur yağdığında korkuyorum. Durumumuz içler acısı. Bir çözüm bekliyoruz. Her sene aynı şeyi yaşamaktan bıktık" dedi.

Haber: Tolga TAHÇI-Kamera: Mehmet KILINÇ/İZMİR,