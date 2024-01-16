 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Sağanak Nedeniyle Kamyonette Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Sağanak Nedeniyle Kamyonette Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan sağanak sonucu bir derenin taşmasıyla mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağanak yağışlar, İzmir genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menderes ilçesindeki Tekeli Mahallesi'nde bir kamyonet, derenin taşması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AKS 110 ekipleri, kamyonetteki 2 kişiyi kurtardı. Ayrıca Dikili ilçesindeki İslamlar Mahallesi'nde de bir derenin taşması sonrası su tahliye çalışmaları başlatıldı. Karşıyaka ilçesinde ise park halindeki bir otomobil, üzerine devrilen çam ağacı nedeniyle hasar gördü.

İzmir\'de Sağanak Nedeniyle Kamyonette Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
16.01.2024 - 11:25,
Abone Ol

İzmir'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle bir derenin taşması sonucu kamyonette mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde organize sanayi bölgesi yakınlarındaki bir derenin taşması sonucu dere üzerindeki yoldan geçen bir kamyonet mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonetteki 2 kişiyi kurtardı.

Dikili ilçesindeki İslamlar Mahallesi'nde de bir derenin taşması sonrası itfaiye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı.

Karşıyaka ilçesinde ise Yusuf Vardar Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, İzmir, Hava Durumu, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sağanak Nedeniyle Kamyonette Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:01:36. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Nedeniyle Kamyonette Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement