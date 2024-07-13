İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de dün meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olay anını bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi. Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görülüyor. Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı. Olaya yönelik soruşturma kapsamında iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Elektrik kaçağının yaşandığı öne sürülen rögar kapağı çevresinin kazılması sonucu elektrik kablolarına ulaşıldı.

13.07.2024 14:59
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İzmir'de dün meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olay anını bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi.

Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görülüyor. Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı.

Bu sırada bölgede bulunan bir kişinin Öktemay'ı çekmek için ayakkabısına dokunduğu sırada elektrik çarpması sonucu geri kaçması ve yanındakilerin de panikle kaçışı dikkati çekiyor.

Görüntülerde elektrik akımını fark eden vatandaşların diğerlerini uyarmak için gösterdiği çabalara ilişkin anlar da yer alıyor.

Elektrik kablolarına ulaşıldı

Olaya yönelik soruşturma kapsamında iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Elektrik kaçağının yaşandığı öne sürülen rögar kapağı çevresinin kazılması sonucu elektrik kablolarına ulaşıldı.

Olayın nedenine ilişkin yapılan inceleme kapsamında yer altından geçen elektrik hatlarında bir kaçağın olup olmadığı, elektrik altyapısı üzerinde izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kablolara zarar veren bir durumun olup olmadığı, çevredeki iş yerlerine ait dolaplardan bir elektrik kaçağı olup olmadığına bakılacağı öğrenildi.

Bölgeye halen elektrik verilememesi nedeniyle çevredeki iş yerlerinin kapalı olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Haberlere konu olmuş

Öte yandan 5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikayetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı. Haberde şikayetler sonrası bölgede onarım çalışması yapıldığı ifade edildi.

Çevrede bulunan bir iş yerinin avukatı Çiçek Sırma ise bölgede daha önce de esnafın elektrik kaçağı şikayetlerinin bulunduğunu öne sürdü. Yerel seçimler öncesi de yol üzerinde İZSU ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın kablolara zarar vermiş olabileceğini öne süren Sırma, konunun bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını aktardı.

Olayın görgü tanıklarından Serdar Seçkin ise AA muhabirine, araç içinde bulundukları sırada 2-3 metre önlerinde yaşanan olayın ardından inerek yardıma koşmak istediklerini ancak çevredeki vatandaşların uyarısıyla durduklarını belirterek, "Yani gözümüzün önünde elimizden bir şey gelmeyerek ölüme şahit olduk. Yani çok kısa süre içerisinde can verdiler. Bu olaydan herkes bir ders çıkarmalı. Savcılarımız bu konu hakkında çok detaylı bir araştırma yapmalılar. Yani yıldırımın düşmesinden olabilir, yer altı elektrik akımı kaynaklı olabilir. Gönül istemez ama 3-5 kuruş kar edeceğim diye kaçak elektrik alan bir esnafın suçu da olabilir." diye konuştu.

Olay

Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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