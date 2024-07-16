İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 31 şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

16.07.2024 02:59
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı.

Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kaynak: AA

Konak, İzmir, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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