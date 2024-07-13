İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan gençlerin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan gençlerin cenazesi toprağa verildi

İzmir\'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan gençlerin cenazesi toprağa verildi

İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in cenazeleri Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer yetkililer katıldı.

13.07.2024 19:24  Güncelleme: 19:25
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(İZMİR) - İzmir'de dün akşam saatlerinde sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay, Buca Yeniyol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sırasında Alsancak Enver Dürdar Başar Sokak'ta 44 yaşındaki İnanç Öktemay, su birikintisinden arkadaşıyla karşıya geçmeye çalıştıkları sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Elektrik akımına ilk kapılan 23 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybeden Öktemay, Buca Yeniyol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi. Arkadaşı Özge Ceren Deniz'in cenazesi ise memleketi Osmaniye'ye götürüldü.

Öktemay'ın cenaze namazına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi anne Nevin Öktemay, oğlunun tabutunun başından ayrılmadı. Nevin Öktemay, "Benim oğluma yolda yürürken elektrik çarptı. Benim yavrum gitti, beni de gömdüler. Ben oğluma doyamadım. Doyamadan gençliğine gitti" sözleriyle acısını dile getirdi.

"Acımız büyük"

İnanç Öktemay'ın dayısı olan Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, da yeğeninin yaşamını kaybetmesine ilişkin "Bu kaza değil; ihmal, sorumsuzluk. İki tane genç yavrumuzu biri yeğenim ve bir arkadaşını kaybettik. Acımız büyük ama yani bizim asıl acımızı daha da büyüten bu yetkililerin sorumsuzluğu, bizim ülkemizde insan değerinin bu kadar ucuz olması. Yıllardır kanayan bir yaraymış. O aynı alanda daha öncede de hayvanlar telef olmuş bu elektrik akımından, kaçak akımdan. Ama hiç kimse tedbir almamış. Bu sorumsuzluktur. Tabii biz şu anda acımızı paylaşıyoruz ama bundan sonra da bu olayın arkasında duracağız, nedenini araştıracağız, takipçisi olacağız. Bir daha başka canlar, başka yavrular kaybolmasın diye. Türkiye'de bu kadar ucuz ölümlerin, bu kadar sorumsuzlukların olduğu bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Ama inanıyorum ki yetkililer bundan sonra daha tedbirli olurlar. Böyle yavrularımızı kaybetmeyiz" dedi.

"Çok basit bir olay iki gencin canına mal oldu"

Ertemur, sözlerinin devamında ise "Çok farklı bir kişiliği vardı. Cana yakındı, espri yapan her olaydan bir şey çıkartan farklı bir insandı. Rock sanatçılarına, tiyatrolara antika kıyafetler ayarlayan birisiydi. Renkli bir kişiliği vardı. Allah rahmet eylesin, hepimiz üzüldük. Arkadaşına da çok üzüldüm. 23 yaşında bir kardeşimiz, evladımız da bizi çok üzdü. Çok basit bir olay iki gencin canına mal oldu. Yani burada insanların vicdanına bırakıyorum bazı şeyleri. Ben yetkililerin de belediye başkanımızın da bu konunun arkasında duracağına inanıyorum. Bunun neden kaynaklandığının mutlaka araştırılıp bulunması lazım. Çok hareketli, çok sevecen birisiydi, çalışkan birisiydi. Çalışmayı çok severdi. Sonuçta kaybettik, ben çok üzüldüm. Ben Denizli'de oturuyorum, Pamukkale Belediye Başkanıyım. Yanıma gelmişti çok önce de sürekli geliyordu destek olmaya. Seçim zamanlarında, kampanyalarında. Dediğim gibi çok hareketli, çok sevecen. İnsanları seven birisiydi. Espriyi çok severdi. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun ikisinin de. Bu sorumluluksuzlukların bitmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan gençlerin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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