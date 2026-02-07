İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da Mahsur Kalan Hayvanları Kurtardı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan su baskınlarına müdahale ederken, Torbalı'da mahsur kalan hayvanları kurtardı. İtfaiye ekipleri su basan ahırda sıkışan koyun ve tavukları tahliye ederken, zabıta ekipleri ise yaralı halde bulunan bir güvercini veteriner hekimlere teslim etti.

Sağanak yağışlara karşı çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin farklı noktalarında meydana gelen su baskınlarına hızlı şekilde müdahale etti. Zorlu hava koşullarına rağmen sahada görev yapan ekipler, yurttaşların yanı sıra hayvanların güvenliği için de çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İtfaiyeciler yürekleri ısıttı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Torbalı'nın Göllüce Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle su basan bir ahırda mahsur kalan koyun ve tavukları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, dikkatli ve özverili bir şekilde hayvanları tahliye ederken, hayvanların yem ve su ihtiyaçlarını da karşıladı. Bölgedeki suyun tahliyesi için su çekme çalışmaları da aralıksız sürdürüldü.

Yaralı güvercin tedavi edildi

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaralı halde buldukları yaban güvercinini, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği'ne ulaştırdı. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalede güvercinin sağ kanadında açık yara ve sağ göz çevresinde travmatik bulgular tespit edildi. Kırık olmadığı belirlenen güvercinin yaraları temizlenerek tedavisi yapıldı. Sağlığına kavuşmasının ardından güvercin, yeniden doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.