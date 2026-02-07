İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da Mahsur Kalan Hayvanları Kurtardı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da Mahsur Kalan Hayvanları Kurtardı

07.02.2026 16:49  Güncelleme: 18:36
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışların oluşturduğu su baskınlarına hızla müdahale ederken, Torbalı'da mahsur kalan hayvanları kurtardı. İtfaiye ekipleri su basan ahırlardan koyun ve tavukları tahliye etti. Ayrıca yaralı bir güvercin de veteriner hekimlere teslim edilerek tedavi edildi.

Sağanak yağışlara karşı çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin farklı noktalarında meydana gelen su baskınlarına hızlı şekilde müdahale etti. Zorlu hava koşullarına rağmen sahada görev yapan ekipler, yurttaşların yanı sıra hayvanların güvenliği için de çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İtfaiyeciler yürekleri ısıttı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Torbalı'nın Göllüce Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle su basan bir ahırda mahsur kalan koyun ve tavukları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, dikkatli ve özverili bir şekilde hayvanları tahliye ederken, hayvanların yem ve su ihtiyaçlarını da karşıladı. Bölgedeki suyun tahliyesi için su çekme çalışmaları da aralıksız sürdürüldü.

Yaralı güvercin tedavi edildi

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaralı halde buldukları yaban güvercinini, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği'ne ulaştırdı. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalede güvercinin sağ kanadında açık yara ve sağ göz çevresinde travmatik bulgular tespit edildi. Kırık olmadığı belirlenen güvercinin yaraları temizlenerek tedavisi yapıldı. Sağlığına kavuşmasının ardından güvercin, yeniden doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Kaynak: ANKA

18:24
TÜVTÜRK'te polis memurunun darbedilerek öldürülmesine ilişkin olayda 2 istasyon çalışanı tutuklandı.
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Fatih'teki banka soygunu kamerada
