İzmir'de Sağanak Yağışta Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Kimlikleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Sağanak Yağışta Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Kimlikleri Belli Oldu

İzmir\'de Sağanak Yağışta Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Kimlikleri Belli Oldu

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in kimlikleri belirlendi. Öktemay ve Deniz'in cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

13.07.2024 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen biri kadın 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp hayatını kaybedenlerin İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) olduğu öğrenildi.

Öktemay ve Deniz'in cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay

Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Ceren Deniz, Konak, İzmir, Ona, Hava Durumu, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sağanak Yağışta Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Kimlikleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:45 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
01:11 Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı
23:37 Van Gölü’nde 4,3 büyüklüğünde deprem Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
22:47 İzmir’de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa’da terlikle gezerken yakalandı İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:35 Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 02:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Yağışta Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Kimlikleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement