İzmir'de Sağır ve İşitme Engellilere Yönelik Pastacı Çıraklığı Kursu Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
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İzmir'de Sağır ve İşitme Engellilere Yönelik Pastacı Çıraklığı Kursu Mezunları Sertifikalarını Aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda sağır ve işitme engellilere yönelik düzenlenen pastacı çıraklığı kursunu tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını alarak mesleki hayata adım attı. İşaret dili çevirmenleri eşliğinde gerçekleşen eğitimle kursiyerler, gıda alanında çalışma hedefiyle mezuniyetlerini kutladı.

06.04.2025 10:31  Güncelleme: 10:56
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda sağır ve işitme engellilere yönelik yürütülen pastacı çıraklığı kursunda sertifika sevinci yaşandı. İşaret dili çevirmenleri eşliğinde 124 saatlik eğitimi tamamlayan çiçeği burnunda pastacılar, mezuniyet belgeleri ile istihdam kapılarını araladı.

Sağır ve işitme engellilere yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda başlatılan pastacı çıraklığı kursu tamamlandı. İşaret dili çevirmenleri eşliğinde 124 saatlik eğitim alan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Mesleki hayata tatlı bir başlangıç yapmanın sevincini yaşayan kursiyerler, sertifikaları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sağır ve işitme engellilerin genelde beden gücü gerektiren sektörlerde istihdam edildiğini ancak pek çok farklı alanda da yetenekli olduklarını belirten kursiyerler, kurs sayesinde gıda alanında çalışmayı hedefliyor.

Törene Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Göksel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli işaret dili çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim veren Jülide Yılmaz, Karşıyaka Sağırlar Derneği'nden Gönül Çevik ve Özlem Çelik ile İzmir Sağırlar Koruma ve Kalkındırma Derneği 2. Başkanı Ufuk Ekici de katıldı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sağır ve İşitme Engellilere Yönelik Pastacı Çıraklığı Kursu Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Sağır ve İşitme Engellilere Yönelik Pastacı Çıraklığı Kursu Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
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