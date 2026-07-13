Dikili'ye 2 Bin 500 Hayvan Kapasiteli Modern Bakımevi - Son Dakika
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Dikili'ye 2 Bin 500 Hayvan Kapasiteli Modern Bakımevi

13.07.2026 10:34  Güncelleme: 11:54
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de 24 bin metrekare alanda 2 bin 500 kapasiteli Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı inşa ediyor. Tesisin 2026 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisle sahipsiz hayvanlara güvenli yaşam alanı oluşturuyor. 2 bin 500 kapasiteli merkezin, bölgedeki hizmet yükünü de önemli ölçüde hafifletmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet ağını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile Uzunburun mahallesinde yapımına başlanan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda inceleme yaptı.

Başkan Tugay, bölgede uzun yıllardır ihtiyaç duyulan tesisin kısa süre içinde hizmete alınacağını söyledi. İncelemelerin ardından değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tesisin yalnızca Dikili için değil, çevre ilçeler için de önemli bir merkez olacağını belirterek, "Burada 2 bin 500 köpek kapasiteli bir hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı yapılıyor. Aynı zamanda hayvanların tedavileri için bir sağlık birimi ve idari birim de inşa ediliyor. Birkaç ay içerisinde burası da açılacak. Böylece yan yana hizmet verecek iki tesisimiz olacak. Bu bölge için önemli bir ihtiyaçtı. Dikili modern bir barınağa kavuşacak. Dikili Belediyemizle birlikte böyle bir çalışmayı yapmak bizim için de mutluluk verici oldu" diye konuştu.

24 BİN METREKARE ALANDA KURULACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan proje, Dikili Belediyesi tarafından meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen 24 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulacak. Çalışmalar kapsamında ilk etapta Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Tamamlandığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından işletilecek Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, 2 bin 500 hayvan kapasitesiyle hizmet verecek.

BU YILIN SONUNA KADAR HİZMETE AÇILMASI BEKLENİYOR

Alanda ameliyat öncesi ve sonrası bölmeler, müdahale odaları, klinikler ve bakım alanlarının yanı sıra sahiplendirme süreçlerini destekleyecek eğitim ve halkla ilişkiler birimleri de yer alacak. Açık alanda ise sahipsiz hayvanların doğal ortam içerisinde güvenle yaşayabilecekleri geniş yaşam alanları oluşturulacak. Tesisin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü, Işıkkent Sahipsiz Hayvan Bakımevi ile Seyrek Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde aynı anda 3 bin 300 sahipsiz hayvana bakım hizmeti sunuyor. Dikili'de yapımı süren yeni Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile hem bölgedeki hizmet kapasitesi artacak hem de sahipsiz hayvanların tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçleri daha güçlü bir altyapıyla yürütülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dikili'ye 2 Bin 500 Hayvan Kapasiteli Modern Bakımevi - Son Dakika

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