İzmir\'de sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, internette sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ev kiralama ve araç satışı" adı altında internet sitesine sahte ilan verdikleri belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.
İkametlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin çok sayıda kişiyi 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.
Polis, adreslerinde ulaşılamayan 2 şüpheliyi arıyor.
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