İzmir'de sahte internet siteleri üzerinden araç yedek parçası satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sahte internet siteleri üzerinden araç yedek parçası satışı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Sahte İnternet Siteleri ile Dolandırıcılık - Son Dakika
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