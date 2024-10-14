İzmir\'de Sahte Yatırım Danışmanlarına Operasyon

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İZMİR'de, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve vatandaşları sahte site üzerinden 2 milyon TL para dolandıran suç şebekesine polisin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kendilerini 'Deniz Trade Plus' isimli sahte site üzerinden vatandaşlara yatırım danışmanı olarak tanıtan ve bu yolla toplam 2 milyon TL para dolandıran şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. 7 şüpheli de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,