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İzmir'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanık İçin 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanık İçin 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

İzmir'de bir şantiyedeki barakada çıkan yangında 3 kişinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tasarlayarak yangın çıkarmak suretiyle canavarca hisle öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanığın ayrıca işçi evine yönelik kasten yakma eylemi nedeniyle de cezalandırılması istendi. Duruşma ertelendi.

İzmir\'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanık İçin 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi
10.01.2024 - 16:34,
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İzmir'de bir şantiyedeki barakada yangın çıkararak 3 kişinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kemal K. ile taraf avukatları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın delillere göre maktullerin işçi evi olarak kullandığı yeri kasten yaktığının belirlendiğini belirterek "Tasarlayarak yangın çıkarmak suretiyle canavarca hisle öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Sanığın ayrıca işçi evine yönelik "kasten yakma" eylemi nedeniyle de cezalandırılması istendi.

Taraf avukatlarının beyanlarından sonra söz verilen sanık Kemal K, masum olduğunu, barakayı kendisinin yakmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Güzelbahçe ilçesinde bir şantiyenin barakasında 16 Kasım 2021'de çıkan yangında Suriye uyruklu 3 işçi hayatını kaybetmişti.

Başka bir suçtan gözaltında olduğu sırada polise cinayete karıştığını söyleyen Kemal K, tanık beyanları ile güvenlik kamerası kayıtlarının örtüşmesi sonucu 3 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde suçunu itiraf eden, ardından suçsuz olduğunu öne süren sanık, çelişkili ifadeleri nedeniyle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.

Hastaneden cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilen sanık hakkında "tasarlayarak yangın çıkarmak suretiyle canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanık İçin 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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