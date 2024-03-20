İzmir'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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İzmir'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir\'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir'de bir şantiyedeki barakada çıkan yangında 3 kişinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse, mala zarar verme suçundan ise 1,5 yıl hapse hükmetti. Sanık, suçsuz olduğunu savunsa da tanık beyanları ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla suçlu bulunmuştu.

20.03.2024 15:27
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İzmir'de bir şantiyedeki barakada yangın çıkararak 3 kişinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal K. ile taraf avukatları, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Müşteki avukatları, suçun nefret saikiyle işlendiğini ve maktullerin acımasızca ve vahşice öldürüldüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Kemal K. iftiraya uğradığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyetinin karar için ara verdiği ve salonun boşaltıldığı sırada maktullerden birinin yakını sanığı darp etmeye başladı.

Sanık Kemal K'nin yanındaki görevlilerin müdahalesiyle önlenen olayla ilgili tutanak tutuldu.

Kemal K. de da müşteki avukatlarına tepki gösterdi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, 3 kişinin ölümüne neden olması sebebiyle "nitelikli kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse, "mala zarar verme"den 1,5 yıl hapse çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın cezasında ise herhangi bir indirim uygulanmamasına karar verdi.

Olay

Güzelbahçe ilçesinde bir şantiyenin barakasında 16 Kasım 2021'de çıkan yangında 3 Suriyeli uyruklu işçi hayatını kaybetmişti.

Başka bir suçtan gözaltında olduğu sırada polise cinayete karıştığını söyleyen Kemal K, tanık beyanları ile güvenlik kamerası kayıtlarının örtüşmesi sonucu 3 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde suçunu itiraf eden, ardından suçsuz olduğunu öne süren sanık, çelişkili ifadeleri nedeniyle Manisa Ruh Salığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastaneden cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilen sanık hakkında "tasarlayarak yangın çıkarmak suretiyle canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Şantiyede Çıkan Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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