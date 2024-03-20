İzmir\'de şehit diplomatlar için anma töreni düzenlendi

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Şehit Türk diplomatlar, Karşıyaka'daki Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, törende yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle yurt dışında Türkiye'yi temsil ederken terör saldırılarında şehit olan diplomatlar ve kamu görevlilerinin huzurunda bir araya gelindiğini belirtti.

18 Mart'ın Çanakkale Zaferi'nin yazıldığı gün olarak tarihte ölümsüzleştiğini anlatan Kaya, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Kaya, İzmir ve çevresinde yaşayan emekli büyükelçi ve diplomatların da her yıl bu anlamlı törene iştirak etmelerinden dolayı onur duyduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.