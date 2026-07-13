Seferihisar'da Selin İzleri Siliniyor - Son Dakika
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Seferihisar'da Selin İzleri Siliniyor

13.07.2026 10:28  Güncelleme: 11:53
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, şubat ayındaki yoğun yağışların ardından Seferihisar Payamlı Mahallesi'ndeki Karakoç Deresi'nde onarım ve güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. 3 kilometre yeni korkuluk imalatı yapılırken, 11 bin metre korkuluk bakımdan geçiriliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında yaşanan yoğun yağışların ardından Seferihisar Payamlı Mahallesi'ndeki Karakoç Deresi'nde onarım ve güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 kilometre yeni korkuluk imalatı yapılırken, mevcut 11 bin metre uzunluğundaki korkuluklar da bakım ve boyadan geçiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından Yarımada bölgesindeki dere yataklarında bakım, onarım ve güvenlik çalışmalarını hızlandırdı. Seferihisar'da selden zarar gören dere yataklarında güçlendirme çalışmaları sürerken, bölge genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla korkuluk yenileme ve montaj çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

HEDEF TAŞKIN RİSKİNİN AZALTILMASI

Seferihisar'ın Payamlı Mahallesi'ndeki Karakoç Deresi'nde şubat ayında yaşanan yoğun yağışların ardından oluşan hasarın giderilmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı. Zarar gören dere duvarları yıkılarak betonarme imalat ve taş tahkimat uygulamalarıyla dere yatağı güçlendiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla taşkın riskinin azaltılması ve yerleşim alanlarının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

DERE GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada genelinde dere yatakları çevresindeki güvenlik önlemlerini artırmayı sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 kilometre yeni korkuluk imalatı yapılırken, mevcut 11 bin metre uzunluğundaki korkuluk bakım ve boya işleminden geçiriliyor. Seferihisar'da Payamlı Deresi ile Çiftlik Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlanırken, Denizli Mahallesi, İskele Mahallesi ve Bademler Mahallesi'ndeki İncirliboğaz Deresi'nde çalışmalar program doğrultusunda devam ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Dereler Birim Sorumlusu Harun Seçkin, çalışmaların bölge halkının güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Şubat ayında yaşanan selin ardından Karakoç Deresi'nde ciddi hasarlar oluştu. Bu nedenle bölgede betonarme ve taş tahkimat çalışmalarını başlattık" dedi.

Karaburun'da da taşkından etkilenen bölgelerde onarım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Seçkin, özellikle yerleşim alanları çevresinde güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, dere yataklarında bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarını program doğrultusunda sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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