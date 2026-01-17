Karşıyaka'da Şemikler Taşıt Üst Geçidi'nin Yapımına Başlandı

(İZMİR) - Mavişehir ile Anadolu Caddesi arasındaki ulaşımı 5 dakikaya indirecek Şemikler Taşıt Üst Geçidi projesinde zemin çalışmaları başladı. Üst geçit tamamlandığında Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında yarım saati bulan seyahat süresi beş dakikaya inecek.
8 açıklıklı çelik köprü
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü Şefi Okan Demir, Şemikler Taşıt Üst Geçidi projesinde zemin iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bölgenin zemin koşullarına uygun güçlü bir altyapı oluşturulduğunu söyledi. Demir, proje kapsamında 8 açıklıklı çelik köprü inşa edileceğini, yaklaşım duvarlarıyla birlikte çevre düzenlemesi ve yatay parklanma çalışmalarının da yapılacağını ifade etti. Kente uygun bir eser ortaya koyacaklarını vurgulayan Demir, çalışmaların yaklaşık bir yıl süreceğini ve köprünün 2026 yılı sonunda ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.
Uzun yıllar deprem yükünü taşıyabilecek
Demir, Mavişehir bölgesindeki zemin sıvılaşma riskine karşı köprünün afetlere dirençli olarak inşa edileceğini vurgulayarak, "Bu kapsamda yaklaşık 43 bin metre derin zemin karıştırma ve 5 bin 660 metre fore kazık imalatı yapacağız. Zemini güçlendirerek yapının uzun yıllar deprem yükünü güvenle taşımasını sağlamasını hedefliyoruz. Kent ulaşımını güçlendirecek yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.
Ulaşım 5 dakikaya inecek
Şemikler Taşıt Üst Geçidi ile Mavişehir'den Anadolu Caddesi'ne yaklaşık 5 kilometrelik yol 1 kilometreye düşecek. Ortalama 15 dakika süren, yoğun saatlerde 30 dakikaya kadar uzayan ulaşım süresi proje tamamlandığında 5 dakikaya inecek. Caher Dudayev Bulvarı'nı Anadolu Caddesi'ne bağlayacak köprü sayesinde İzmir Çevreyolu'nun Mavişehir–Bostanlı–Karşıyaka çıkışları arasındaki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Proje, Anadolu Caddesi ve Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki trafik yükünü de hafifletecek.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.