İzmir'de Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika
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İzmir'de Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Nar Projesi kapsamında, Urla'da şiddetle mücadele amacıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklerde, muhtarlar ve esnaflar toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

11.03.2025 17:00  Güncelleme: 17:52
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(İZMİR) - İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin şiddete karşı yürüttüğü Nar Projesi kapsamında Urla'da farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Belediye Başkanı Selçuk Balkan, muhtarlar ve esnafın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, şiddete karşı ortak mücadele vurgulandı. "Mahallemizi Şiddete Kapattık" mesajıyla esnaf dükkanlarına afişler asılırken, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) şiddete karşı yürüttüğü Nar Projesi kapsamında Urla'da farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Belediye Başkanı Selçuk Balkan, muhtarlar, kadın dayanışma dernekleri ve esnafın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, şiddete karşı ortak mücadele vurgulandı. "Mahallemizi Şiddete Kapattık" mesajıyla esnaf dükkanlarına afişler asılırken, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi. İGC'nin Nar 2-Şiddete Karşı İletişim Projesi kapsamında Urla'da medyada şiddet dilinin dönüştürülmesi ve şiddete karşı farkındalık yaratılması amacıyla eğitimler ve esnaf buluşmaları düzenlendi. Muhtarların, esnafın ve belediyenin etkin rol oynamasının hedeflendiği etkinliklerde, toplumsal sorumluluk bilinci ön plana çıkarıldı. Esnaf ziyaretleri sırasında dükkanların camlarına "Mahallemizi Şiddete Kapattık" afişleri asılarak farkındalık çalışmaları yapıldı. Daha sonra Urla Belediye Meclis Salonu'nda muhtarlar ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Proje Koordinatörü Reyhan Şenay, şiddete karşı mücadele yöntemleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Şiddetle mücadele hepimizin sorumluluğu

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projeye verdiği desteği vurgulayarak, muhtarlar ve esnafın bu süreçte kritik bir rol oynadığını belirtti. Başkan Balkan, şiddetle mücadelenin yalnızca hukuki değil, toplumsal bir dayanışma gerektirdiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Nar Projesi, farkındalığı artırmak, hukuki ve psikolojik destek mekanizmalarını güçlendirmek açısından çok önemli bir proje. Muhtarlarımız ve esnaflarımız, mahallelerinde en güvenilir isimlerdir. Hepimiz bir gün anahtarımızı mahalle esnafına ya da muhtara bırakmışızdır. Bu, onların toplum içindeki güvenilir konumunun göstergesidir. Belediyeler olarak yalnızca yol yapmak, çöp toplamak, ağaç budamak değil, toplumun kalkınması için de sorumluluk taşıyoruz. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın korunması için hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız."

Muhtarlar ağın en önemli parçası

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise şiddetle mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerine bırakılmaması gerektiğini, mahalle bazında farkındalık yaratmanın önemini vurguladı. Muhtarların ve belediyelerin bu süreçte kritik roller üstlenmesi gerektiğini belirten Gappi, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimler ve muhtarlar bir arada çalışmalı. Türkiye'de muhtarlar, en küçük mülki amirlerdir ve sorumlulukları büyüktür. Şiddeti görmezden gelmek veya önlem almamak, hepimiz için bir suçtur. Özellikle çocuk tacizleri konusunda toplum olarak daha duyarlı olmalıyız. Mağdur kadınlar yalnız kalmamalı. Onlar bir nar tanesi ise etrafında onları koruyacak güçlü bir toplumsal yapı olmalı. Muhtarlar, şiddete uğrayan kadınları ve çocukları en yakından bilen kişilerden biri. Kadınların ihtiyaçlarını belirleyip yönlendirmek, psikolojik destek sağlamak ve istihdam olanaklarına erişimlerini kolaylaştırmak için hep birlikte hareket etmeliyiz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, Güncel, Yaşam, İzmir, Urla, Nar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika

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