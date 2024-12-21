İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Sağanağın ardından kentin farklı noktalarında rögarlar taştı, yol ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücü ve yayalar, sağanak altında ve su birikintisi içerisinde ilerlemekte zorlandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Şiddetli Sağanak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?