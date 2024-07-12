İzmir'de Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.
Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.
Trafik yoğunluğunun oluştuğu kentte araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı.
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