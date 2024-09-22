İzmir'de Silah Kazası: Ağabey Öldü

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İzmir'in Buca ilçesinde elindeki silahın ateş alması sonucu ağabeyinin ölümüne neden olan kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Eylül'de Adatepe Mahallesi'nde S.T.Ç'nin (19) elindeki silah, ağabeyi S.Ç. (22) ve iki arkadaşının da bulunduğu 16 ARJ 629 plakalı otomobil seyir halindeyken ateş aldı.

Sırt bölgesinden yaralanan sürücü S.Ç, aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. S.Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

S.T.Ç, hastanede gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan S.T.Ç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

S.T.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, silahın kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

S.Ç'nin vurulmasından sonra yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yavaşlayan otomobilin sokakta durması, araçtakilerin inmesi, bir süre sonra tekrar araca binerek uzaklaşmaları yer aldı.