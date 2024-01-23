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İzmir'de silahlı kavga: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavga: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adalet Mahallesi'nde meydana gelen kavgada, şüphelilerden biri bir kadını kalkan olarak kullanmıştır. Kavgada bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Olay yerinden kaçan diğer şüpheli ise polis tarafından yakalanmıştır. Kavgada kalkan olarak kullanılan kadın da şüphelilerden şikayetçi olmuştur. İki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştır.

İzmir\'de silahlı kavga: 2 şüpheli tutuklandı
23.01.2024 - 20:49,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta B.M. ile T.Y. arasında dün silahlı kavga çıktı.

Karşılıklı silahların çekildiği, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da anbean görüntülenen kavgada B.M, yoldan geçen bir kadına sarılarak kalkan olarak kullandı.

Birbirlerine ateş eden şüphelilerden B.M, bacağından vuruldu.

Ayağa kalkıp bir süre yürümeye çalışan B.M, olay yerine sevk edilen polis ekibince yaralı bulundu.

Sağlık ekibince İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan B.M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan T.Y, polis ekiplerince bugün suç aleti tabancayla yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde B.M'nin, elinde poşet bulunan kadını kalkan olarak kullanması, şüphelilerin kadının etrafında birbirlerine ateş etmeye çalışmaları ve birinin bacağından vurulması ve kadınla birlikte yere düşmeleri yer alıyor.

Kalkan olarak kullanılan kadın, şüphelilerden şikayetçi

Silahlı kavgada kalkan olarak kullanılan Öznur Şahin (52), emniyetteki ifadesinde dün 19.00 sıralarında fırından ekmek almak için dışarı çıktığını, eve dönerken sokakta 4 el silah sesi duyduğunu, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken şüphelilerden B.M'nin kendisine arkasından sarılarak kalkan olarak kullandığını söyledi.

Şahin, ifadesinde diğer şüpheli T.Y'nin yanlarına gelerek elindeki tabancayı üzerlerine doğrulttuğunu, iki şüpheliye de "Beni bırakın, benim olayla alakam yok" dediğini, kendisini tutan kişinin silahla yaralanmasıyla yere düştüklerini anlattı.

Yaralanan kişinin olay yerinden uzaklaşmasıyla evine gittiğini belirten Şahin, 2 şüpheliden de şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı kavga: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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