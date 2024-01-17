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İzmir'de silahlı kavga: 3 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavga: 3 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkmıştı. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İzmir\'de silahlı kavga: 3 tutuklama
17.01.2024 - 02:39,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Örnekköy Mahallesi'nde 14 Ocak'ta iki aile arasında "kız kaçırma meselesi" nedeniyle çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Z, Ç.Ç. ve A.O.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan 4 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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Karşıyaka, Örnekköy, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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