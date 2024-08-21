İzmir'de silahlı kavgada boynundan vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavgada boynundan vurulan genç hayatını kaybetti

İzmir\'de silahlı kavgada boynundan vurulan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada boynundan tabanca ile vurulan İrfan Yılmaz (28), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün saat 02.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 sokak kesişiminde meydana geldi. İrfan Yılmaz tabanca ile açılan ateş sonucunda ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.

21.08.2024 00:39
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada boynundan tabanca ile vurulan İrfan Yılmaz (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 sokak kesişiminde meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, İrfan Yılmaz tabanca ile açılan ateş sonucunda boynundan vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan İrfan Yılmaz'ı ambulansa alarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.S. (25), O.Ç. (27), O.E. (33), B.A. (23) ve İ.Y.A.'yı (26) gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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