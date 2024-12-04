İzmir'de Silahlı Yaralama: Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de, tartıştığı kadını silahla yaraladıktan sonra kaçan ve gizlendiği evde polisin operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.S (23) adlı kadını silahla yaraladıktan sonra kaçan T.H'nin (35) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Konak ilçesindeki binada saklandığı bilgisi üzerine belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerini fark eden T.H, çatıdan kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu esnada polise ateş eden şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan 44 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen T.H, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Konak ilçesinde 14 Kasım'da, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu belirtilen T.H. ile A.S yolda tartışmış, genç kadın arkadaşının silahla ateş etmesi sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan T.H'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, hastaneye kaldırılan A.S, tedavi altına alınmıştı.