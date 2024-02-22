İzmir\'de skuter kazasında çocuğunu kaybeden aile, sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı skuterdeki bir çocuğunu kaybeden, diğer çocuğunun da yoğun bakımda tedavisi süren aile, sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.
Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda 4 Şubat saat 00.30 sıralarında M.E.Ö'nün (20) idaresindeki otomobilin çarptığı skuterdeki Ahmet Göktuğ Güleç'in (23) İzmir Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.
Aynı skuterde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren diğer oğulları Soykan Sönmez'i (16) toprağa veren acılı aile, entübe durumdaki büyük oğulları için dua ediyor.
Anne Müjde Sönmez, İzmir Şehir Hastanesi'nin önünde AA muhabirine, kaza sonrası gözaltına alınan sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine savcılığa itirazda bulunduklarını söyledi.
Çocuklarının olay günü Mavişehir'deki bir alışveriş merkezinde konsere gittiklerini, eşiyle çocuklarını beklerken polisin kendilerini araması sonucu kazayı öğrendiklerini anlatan Sönmez, kaza sonrası her iki çocuğunun da beyin travması geçirdiğini, küçük oğlunun hayata tutunamadığını söyledi.
Büyük oğlu Ahmet Göktuğ Güleç'in tedavisinin sürdüğünü anlatan Sönmez, "18 gündür buradayız. Büyük oğlum, hala yoğun bakımda. Yaşam mücadelesi veriyor. Entübe durumda, kendi nefesini kendi alamıyor." diye konuştu.
Otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına anlam veremediğini dile getiren Sönmez, şöyle konuştu:
"Güya benim büyük oğlumun bilinci gelecek, mahkemeler başlayacak, kendi ifadesini verecek, ondan sonra bu arkadaşla ilgili bir şeyler yapacaklar. E peki ölen, toprakta yatan? Bugün normal bir hayvanı bile gördüğünüzde aracınızın frenine basıyorsunuz. Kendi canınızı düşünmüyorsunuz. O da bir canlı. Toprağa gömdüğünüz bir et parçası değil. 15 yaşında iyi bir çocuk. Benim diğer oğlum hala nefes alamıyor. Biz umudumuzu kaybetmeden burada beklerken kimlere başvuracağız? Bunlarla nasıl ilgileneceğiz?"
Trafik kazası raporunda çocuklarının hatalı bulunduğunu ifade eden anne Sönmez, "Benim çocuklarım yüzde 100 suçlu olsa bile, benim çocuğuma vurma hakkı yok. O, hızını düşürmek zorunda. Benim çocuklarımı iki tane araç görüp yavaşlıyorsa o da yavaşlamak zorunda. Yavaşlayamıyor, bir tane bile fren izi yok." dedi.
"Ciddi bir hızla çarpmış"
Baba Kenan Güleç ise güvenlik kamerası görüntüsünde iki aracın yavaşladığının görüldüğünü belirterek, "Çocuklarımızda da hata var muhtemelen ama iki araç yavaşlamış. Bizim çocuklarımız da geçiyor, onları geçmişler. Hiç gaz kesmemiş ve ciddi bir hızla çarpmış olması gerekiyor ki çocukları 39 metre uzağa fırlatmış, kendisi de 64 metre sonra durabilmiş. Hiçbir fren izi yok. Bir öğrendik ki dışarıda rahat rahat geziyor. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Yani ateş düştüğü yeri mi yakıyor yani sadece? Toplum vicdanı denen bir şey yok mu?" dedi.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinde skuterdeki kardeşlerin, trafik ışığında bekleyen ve hareket etmek üzere manevra yapan otomobillerin önünden karşıya geçmeye çalıştığı, bu sırada en sağ şeritten gelen otomobilin çarpması sonucu sürüklendikleri görülüyor.
Kaza
Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda 4 Şubat saat 00.30 sıralarında M.E.Ö.'nün (20) idaresindeki otomobil, lise öğrencisi Soykan Sönmez'in (16) kullandığı ve arkasında üniversitesi öğrencisi ağabeyi Ahmet Göktuğ Güleç'in (23) de bulunduğu skutere çarpmıştı.
Kazada ağır yaralanan kardeşlerden Soykan Sönmez, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Otomobil sürücüsü M.E.Ö. gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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