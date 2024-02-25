İzmir'de Sokak Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Sokak Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Sokak Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin Manisa'da yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.Ö. ile B.Ö. tutuklanırken, İ.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüphelileri Manisa'da yakalamıştı.

25.02.2024 01:17  Güncelleme: 01:19
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin Manisa'da yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şüpheliler A.Ö. (37), İ.Ö. (63) ve B.Ö'nün (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ile B.Ö. tutuklandı, İ.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta 23 Şubat'ta Fırat Yurteri'nin (32), tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma yürütmüş, Manisa'da düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı A.Ö. ile yanındaki İ.Ö. ve B.Ö. yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Manisa, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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