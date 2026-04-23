Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Sporda Fırsat Eşitliği

23.04.2026 15:24  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Roman Yurttaş Meclisi'nde verdiği sözü yerine getirerek sportif yetenek ölçümü uygulamasını genişletti. Konak Ulubatlı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, ölçümlerinin yapılması için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'na götürüldü. Çocukların fiziksel özelliklerine göre yetenekli olduğu branşlar, 15 ayrı istasyonda uzman eğitmenler eşliğinde analiz edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Roman Yurttaş Meclisi'nde dile getirilen talepler bir bir yerine getiriliyor. Spora yetenekli çocukların uygun branşa yönlendirilmesi ile ilgili talepler karşılık buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla, 8-10 yaş arasındaki çocukların geleceğine yön vermek amacıyla yapılan ücretsiz sportif yetenek ölçümü uygulamasına Esentepe Spor Kulübü bünyesindeki çocuklar da dahil edildi. Konak Ulubatlı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'na götürüldü. Uzman eğitmenler, çocukların fiziki özelliklerine göre yeteneklerini analiz etti. Elde edilen veriler doğrultusunda çocukların hangi spor branşlarına yatkın oldukları belirlenirken, ailelere de bu konuda yönlendirme yapılacak.

"Bilimsel bir sonuç elde ediyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sportif Yetenek Ölçüm Birim Sorumlusu Mert Kaytankaş, "Birim olarak 8, 9 ve 10 yaşındaki çocuklarımıza ücretsiz sportif yetenek ölçümü yapıyoruz. 15 ayrı istasyonumuzda uzman spor eğitmenleri eşliğinde çocuklarımızı ölçüme alıyoruz ve çocukların fiziksel olarak hangi branşlara yeterli oldukları konusunda bilimsel bir sonuç elde ediyoruz. Çocuğun doğru branşa yönlendirilmesi konusunda aileleri bilgilendiriyoruz. Bugün de ölçüm tesisimize gelemeyen çocuklarımızı tesise getirerek onların ölçümlerini yaptık" dedi.

"Cemil Başkan'a çok teşekkür ediyoruz"

Konak Esentepe Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Engin Demirkol da bu çalışmanın özellikle spora erişimi kısıtlı bölgelerde yaşayan çocukların doğru branşlara yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Başkanımız Cemil Tugay'a Roman Yurttaş Meclisi'nde sporla ilgili bazı taleplerde bulunmuştuk. Başkanımız da yetenek ölçümlerinden bahsetti. Biz de çok sevindik. Futbolda, atletizmde, basketbolda potansiyeli olan çocuklar var. Bunu keşfetmek için mahallelere girmek lazım. Dezavantajlı bölgelere pek girilmezdi. Bunu Cemil Başkan yaptı. Meclisteki konuşmamızdan sonra bize otobüs gönderdiler ve buraya geldik. Cemil Başkan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da hastanede kavga kamerada Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Eskişehir’deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:37
Gerilim iyice tavan yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe’den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:49:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.