İzmir'de Su Deposu Talebi Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Su Deposu Talebi Patladı

İzmir\'de Su Deposu Talebi Patladı
31.07.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık nedeniyle İzmir'de su deposu talebi %100 arttı, satışlar hızla yükseldi.

İZMİR'de yaşanan su kesintileri ve kuraklık endişesi nedeniyle vatandaşlar, su depolarına yöneldi. Su depolarına talep artarken, esnaf satışların yüzde 100'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Kentte yağışların az olması nedeniyle barajların su seviyesi düştü. İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi 8,57'ye gerilerken, Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nde su seviyesi ise 3,21'e düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili kentte çeşitli önemler aldı. Kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olan Çeşme'de her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında uygulanan zorunlu su kesintisi sürerken, bazı bölgelerde de uygulanan planlı kesintiler suya erişimde sıkıntı yaşayanları çözüm arayışına itti. Özellikle turistik gece saatlerinde uygulanan kesintiler nedeniyle vatandaşlar, bireysel su depolarına yöneldi. Sulama sistemleri ve depo satışı yapan esnaf, en çok 500 ve 1000 litrelik depoların tercih edildiğini belirtti.

'SENE BAŞINDA SATMADIĞIMIZ DEPOYU BİR HAFTADA SATTIK'

Sulama sistemleri ve depo işletmecisi Demhat Kılıç, "Sene başından beri satmadığımız adet sayısını geçen pazartesi gününden beri satmaya başladık. Özellikle 500 litre ve 1000 litrenin satışı çok oldu. Ayrıca üretici arkadaşlarımız da yetiştiremiyor. Satışlar yüzde 100'ün üzerine çıktı. Çünkü herkes olayın ciddiyetini farkında. Talep fazla olunca üretim yetişmiyor ve ham madde eksikliğinden dolayı fiyatlar da artıyor. 500 litre bir yatay su deposu 3 bin 500 liradan, 1000 litre olanlar ise 5 bin 500'den başlıyor" dedi.

'EKİPLERİMİZ MONTAJLARA YETİŞEMİYOR'

Sondaj, depo, sulama sistemleri bayi yöneticisi olan Hasan Bakkal ise "Günlük ve haftalık satışlarımız 3'e katladı. Hatta ekiplerimiz montajlarına yetişemiyor. Geçen yıl yaz sezonunda bu kadar verimli geçmemişti. Ancak bu yıl ne zaman suların kesileceği belli olmadığı için işletmelerin ve evlerin büyüklüğüne göre depolar satılıyor. Depolar kalite kalite değişiyor. İçme suyu, kullanım suyu olarak değişik amaçla kullanılanlar var. İçme suyuna uygun olarak daha çok Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı depolar tercih ediliyor. Çünkü kalitesi düşük olunca zamanla yosun tutup, koku yapabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Su Deposu Talebi Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi

14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
20:06
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
19:38
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı
Starbucks'ın küresel satışları çakıldı
19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
19:04
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret
Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
18:59
Kavuran sıcaklara kısa bir ara Tarih de verildi
Kavuran sıcaklara kısa bir ara! Tarih de verildi
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 14:50:14. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Su Deposu Talebi Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.