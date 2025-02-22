İzmir'de Su Kaynakları Geliştiriliyor: 9 Yeni Kuyu Açılıyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezinde yer alan Halkapınar İZSU Yerleşkesi'nde 9 su kuyusunu devreye alıyor. Yatırım bedeli 250 milyon lira olan çalışmalar kapsamında mevcut kuyu hatları iyileştirilecek ve 7 bin metreküplük bir depo inşa edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü küresel ısınmadan kaynaklanan su sıkıntısının etkilerini azaltabilmek için kent merkezi ve çevre yerleşimlerde yeni kuyular açıyor. İzmir'e su sağlayan kaynaklardan biri olan Halkapınar derin kuyular bölgesinde de 9 su kuyusu hizmete alınacak. Yatırım bedeli 250 milyon lira olan çalışmalar kapsamında mevcut kuyu hatları iyileştirilecek ve 7 bin metreküplük bir depo inşa edilecek. Aralık ayında başlayan çalışmalar Ağustos ayında tamamlanacak. Halkapınar bölgesinden kente verilen su miktarı saniyede bin litreden bin 500 litreye çıkarılacak.

"İzmir halkına kesintisiz su sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

İzmir'in en büyük su kaynağının yer altı suları olduğunu ifade eden İZSU Su İsale ve Dağıtım Daire Başkanı Mürüvvet Kılıç, "Halkapınar'da 25 adet su kuyumuz bulunuyor. Bunlardan 14'ü aktif olarak çalışıyor. Aktif olmayan kuyularımızı devreye alarak kente sağladığımız suyun kapasitesini artıracağız. Amacımız iklimsel olarak su sıkıntısı yaşanan bu günlerde kaynakları doğru yönetmek. Diğer yandan 7 bin metreküp depo inşaatının yapımına da devam ediyoruz. Bu çalışmamız kapsamında 192 fore kazıktan 115'inin imalatını tamamladık. Çalışmalarımızı Ağustos ayı itibariyle bitirip depomuzu ve iletim hattımızı devreye almayı planlıyoruz. Kaynak yönetimini doğru şekilde yaparak İzmir halkına kesintisiz su sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.