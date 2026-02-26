İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde suç örgütü ve örgüte silah temin edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, kentte faaliyet gösterdiği tespit edilen ve elebaşılığını S.B'nin yaptığı suç örgütü ile örgüte silah temin edenlere yönelik çalışma başlattı.

İzmir, Trabzon ve Mersin'de belirlenen 24 adrese helikopter destekli eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında S.B'nin de bulunduğu 18 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 2 tüfek, tabanca, çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.