İzmir'in Menemen ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ilçede "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunun deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize, kaçakçılık, istihbarat, asayiş, siber ve narkotik şube personelinin katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler K.T. M.T. M.A. K.H.S. M.T. V.K. ile E.A.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?