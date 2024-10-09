İzmir\'de Çocuklar Suç İçerikli Paylaşımlar Yüzünden Muhafaza Altına Alındı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları 'Discord' ve 'Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuğun İzmir'de muhafaza altına alındığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk, Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan 'Hz Ebu Cehil' isimli grupta 'Çocuk müstehcenliği', 'Polise ve şehitlere hakaret', 'Dini değerleri aşağılayıcı' paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alınmıştır. B.T. ve A.D.C.'nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet savcısı tarafından alınacaktır. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.