İzmir'de Sürdürülebilir Tarım İçin Kompost Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Sürdürülebilir Tarım İçin Kompost Eğitimi Düzenlendi

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buğday Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilir atık yönetimi ve tarımsal alanların canlandırılması amacıyla kompost eğitimi verildi. Yurttaşlara evde ve bahçede uygulanabilecek kompost yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

12.02.2025 09:53  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi ve tarımsal alanların canlandırılması için Kültürpark'ta kompost eğitimi verdi. Üretici pazarındaki üretici ve yurttaşların ilgi gösterdiği etkinlikte Buğday Derneği tarafından evlerde ve bahçelerde kolaylıkla yapılabilecek kompost yöntemleri uygulamalı gösterildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilir atık yönetimini yerleştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Buğday Derneği tarafından Kültürpark'taki üretici pazarında "Yerel Üreticilerimizle Döngüsel Tarıma Yön Veriyoruz" adlı etkinlik düzenledi. Kültürpark'taki üreticilere ve yurttaşlara alanda kolay yöntemlerle kompost üretimi uygulamalı olarak anlatıldı.

"Kentsel atık yönetiminde etkin bir süreç başlatmayı hedefliyoruz"

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Işıl Konya, "İzmir'de gıda atıklarını da organik atıkları da değerlendirerek kentsel atık yönetiminde etkin bir süreç başlatmayı hedefliyoruz. Buğday Derneği de bizi bu çalışmalarımızda destekleyecek. Bahçe, ev gibi yerlerde, belki mahallelerde gıda atıklarının değerlendirilebileceği basit uygulamaları göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Toprağın canlılık aşısı kompost

Etkinlikte kompost eğitimini Buğday Derneği'nden Murat Akhuy verdi. Uygulamalı eğitim öncesi kompost üretimi hakkında yurttaşları bilgilendiren Murat Akhuy, kompostun bir canlılık aşısı olduğunu, tarımsal faaliyet nedeniyle bozulan toprakları tekrar canlandırmak, bitkilere sağlık ve hastalık direncini yeniden kazandırmak için yapılan bir uygulama olduğunu ifade etti. Akhuy, "Hangi kompost yöntemini yaparsak yapalım amacımız net. Canlılığı azalmış, organik madde seviyesi düşmüş, bozulmuş toprakları tekrar canlandırmak, sağlık kazandırmak ve kimyasal ilaçlara ihtiyaç kalmadan toprak ekosisteminin kendi kendine bitkiyi besleyebilmesini sağlamak. Kompost, bizi bu hedefe ulaştıracak en hızlı araçlardan birisi. Tonlarca kompostu bir anda üretmek mümkün. Burada göreceğiniz gibi telli bahçemizde kendi olanaklarımızla kompost yapmak mümkün. Ufak kaplarda bokashi kompost yapmak mümkün" şeklinde konuştu.

Uygulama yapıldı

Teorik bilgiler verildikten sonra alanda uygulamalı eğitime geçildi. Murat Akhuy, evde ve bahçede uygulanabilecek kompost yöntemlerini detaylarıyla anlatarak bahçe ve tarlalarda kolaylıkla yapılabilen sıcak kompost ve evlerde üretime uygun bokashi kompost yöntemlerini gösterdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Yaşam, Bahçe, İzmir, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sürdürülebilir Tarım İçin Kompost Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı’nın Togg içerisindeki diyalogları efsane Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'nın Togg içerisindeki diyalogları efsane
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş Kızını öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş!
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
06:22 Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu İlk işi bu olacak Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak
14:38 Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak DEM Parti’den beklenen açıklama geldi Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
14:17 Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti
14:15 Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin
14:13 Hamas’tan Trump’ın “Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar“ tehdidine yanıt Hamas'tan Trump'ın "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar" tehdidine yanıt
14:13 Özel, Baykal’ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
13:51 Türkiye’ye milyarlarca dolarlık dev teklif Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
13:42 Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
13:42 Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor
13:39 Anlaşma tamam Türkmen gazı, Türkiye’ye geliyor Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 10:19:02. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Sürdürülebilir Tarım İçin Kompost Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.