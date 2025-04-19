İzmir'de Sürdürülebilir Ulaşım İçin İş Birliği Gelişiyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas'ı ağırladı. Sürdürülebilir ulaşımın İzmir için öncelikli bir alan olduğunu belirten Başkan Tugay, birlikte birçok çalışma yapabileceklerini vurguladı.

Tugay, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin kapanış etkinliğine katılmak için kente gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve İklim, Enerji ve Ulaştırma Ekip Koordinatörü Göktuğ Kara'yı makamında ağırladı. Ziyarette elektrikli vapurlar, bisiklet yolları, yeşil lojistik merkezlerin yeniden düzenlenmesi gibi konular gündeme geldi.

Vilcinskas, İzmir'in Türkiye genelinde örnek ve öncü bir rol üstlenebilecek potansiyele sahip kentlerden olduğunu söyledi. Türkiye genelinde 10 ilde yürütülen Kentsel Ulaşım Planı'nın yanı sıra Horizon ve Net Zero hedefleri doğrultusunda da çalışmaların devam edeceğini belirten Vilcinskas, kamu kurumları ile özel sektör iş birliği yoluyla finansal yükün paylaşılabileceğini ve İzmir'in bu modelle diğer kentler için de örnek teşkil edebileceğini vurguladı.

Tugay da sürdürülebilir ulaşımın İzmir için öncelikli bir alan olduğunu, süreci ve iş birliğini geliştirmek için yeni fırsatların da araştırılabileceğini belirterek, bugüne kadar gösterilen özveri için AB Delegasyonu'na teşekkür etti. Pek çok alanda yapılacak birlikte yapılacak proje ve çalışma olduğunu kaydeden Tugay, İzmir'in geleceği için çalıştıklarını, kenti daha iyi bir konuma getirmek adına hizmet sunduklarını söyledi.