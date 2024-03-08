İzmir'de taksici cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası

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HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan taksici cinayetinde, sanık Delil Aysal ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziemir'de 31 Ocak 2024'te kendisini müşteri olarak aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, ardından Erge'nin cep telefonu ve kulaklığını gaspeden Delil Aysal'a (19), İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl 10 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıl 10 hapis cezası verildi.

Duruşmanın ardından konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celal Anık "Kararla ilgili değerlendirmemiz gayet olumlu. Sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı. Yağmadan artı ceza aldı. Bu birazcık meslektaşlarımın ve ailesinin yüreğini soğuttu diye düşünüyorum. Adalet yerini buldu. Ben tüm arkadaşlarım adına tekrar ölen kardeşimin ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.