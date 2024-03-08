İzmir'de taksici cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan taksici cinayetinde, sanık Delil Aysal ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziemir'de 31 Ocak 2024'te kendisini müşteri olarak aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, ardından Erge'nin cep telefonu ve kulaklığını gaspeden Delil Aysal'a (19), İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl 10 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıl 10 hapis cezası verildi.
Duruşmanın ardından konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celal Anık "Kararla ilgili değerlendirmemiz gayet olumlu. Sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı. Yağmadan artı ceza aldı. Bu birazcık meslektaşlarımın ve ailesinin yüreğini soğuttu diye düşünüyorum. Adalet yerini buldu. Ben tüm arkadaşlarım adına tekrar ölen kardeşimin ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 40 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 47 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, 2 bin 13 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 75 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.
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İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Erge'nin mesai arkadaşları, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
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