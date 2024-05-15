İzmir'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

İzmir\'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, evinin balkonunda tartışma sonucu silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

15.05.2024 21:05
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartışma sonucu evinin balkonunda silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde O.Ö. (32) ile evinin etrafında gürültü yapan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler, evinin balkonundaki O.Ö'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

Ağır yaralanan O.Ö, ağabeyinin yardımıyla araçla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.M. (23) ve M.H'yi (18) kullandıkları silah ve bir miktar uyuşturucu madde ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, M.M. ise tutuklandı.

Kaynak: AA

Bayraklı, İzmir, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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