İzmir\'de Tefecilik ve Dolandırıcılık Şüphelilerine Operasyon

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İzmir'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 23 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefeci usulü yüksek faiz oranlarıyla borçlandırdıkları kişileri tehdit ettikleri öne sürülen 8, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 3, başkalarına ait kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 11 olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.