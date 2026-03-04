İzmir'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 57 Bin Lira Ceza - Son Dakika
İzmir'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 57 Bin Lira Ceza

04.03.2026 19:49
M.Z.İ. isimli sürücü, tek tekerle akrobatik hareketler yaparak trafikte tehlike yarattı ve ceza aldı.

İzmir'de motosikletini tek teker üzerinde kullanıp tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 57 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Z.İ. (21) yönetimindeki 35 AEY 392 plakalı motosikletin, Karşıyaka ilçesi Hasan Ali Yücel Bulvarı ile Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde tek teker üzerinde seyir halinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan sürücüye, Trafik Kanunu'nun "motosiklet ile tek teker üzerinde akrobatik hareket yapmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak" maddelerinden 57 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan ve motosikleti 60 gün trafikten men edilen sürücü M.Z.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

