İzmir'de 'Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa' Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 'Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa' Paneli Düzenlendi

08.06.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile iş birliği yaparak 'Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa' konulu panel düzenledi. Panelde, yaşam alanlarının sağlıklı hale getirilmesi ve 'Tek Sağlık Yaklaşımı' tartışıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşam alanlarını herkes için sağlıklı hale getirmek hedefiyle Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile "Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa" paneli düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kenti daha sağlıklı ve yaşanılabilir kılma hedefiyle ortaya koyduğu "Tek Sağlık Yaklaşımı" doğrultusunda önemli buluşmalar yapılıyor. Bu kapsamda Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti iş birliğiyle "Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa" başlıklı bir panel düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğindeki buluşma, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Panelin açılış konuşmalarını, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti adına Prof. Dr. Zeki Ülgen Ok ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin yaptı.

Toplantıda "Tek Sağlık Yaklaşımı" başlıklı oturumun moderatörlüğünü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay üstlendi. İlk oturumda konuşmacılar "Tek Sağlık" yaklaşımını farklı açılardan ele aldı. Prof. Dr. M. Ali Öktem "Tek Sağlık ve Doğa" konulu sunumunda doğa üzerindeki insan etkilerine dikkati çekti.

"Tek Sağlık ve Planlama" başlığı ile konuyu ele alan İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da kent yapılaşmalarının insan hayatı üzerindeki etkileri ve yapılması gereken planlamaları anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir ise Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın "Tek Sağlık" kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa' Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 11:46:57. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 'Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa' Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.