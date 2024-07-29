İzmir'de Teknede Patlama: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Teknede Patlama: 6 Yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Teos Marina'dan denize açılan bir tekne, arızalandıktan sonra tekrar çalıştırılmak istenirken patlama meydana geldi. Patlama sonucunda teknedeki 6 kişi denize atladı ve yaralandı. Yaralılar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.07.2024 04:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Marina'dan denize açılan H.D'ye ait tekne bir süre sonra arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine yardım için bölgeye bot ekibi gönderildi.

Bot yardımıyla kıyıya çekilen teknede, tekrar çalıştırılmak istenirken henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası alevlerin yayıldığı teknedeki 6 kişi denize atladı.

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Teknik direktör Yılmaz Vural da Gültaşlı'yı ziyaret etmek için hastaneye geldi, yakınlarından bilgi aldı.

Vural, ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gültaşlı'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu ancak durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Seferihisar, İnceleme, Marina, İzmir, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Teknede Patlama: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:35 İsrailli bakan Katz’dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor
23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
15:39 Hollanda, süresiz oturum izni isteyen Türk vatandaşlarına uyum sınavı zorunluluğu getiriyor Hollanda, süresiz oturum izni isteyen Türk vatandaşlarına uyum sınavı zorunluluğu getiriyor
19:18 Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman’ın sözleri yürekleri burktu Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'ın sözleri yürekleri burktu
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki ’’LGBT’’ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki ''LGBT'' propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 04:18:31. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Teknede Patlama: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement