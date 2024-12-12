İzmir'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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İzmir'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir\'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Bornova ilçesinde bulunan iki katlı bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangında can kaybı yok, ancak fabrikada büyük miktarda tekstil malzemesi bulunduğu öğrenildi.

12.12.2024 21:58  Güncelleme: 22:01
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İZMİR'de, 2 katlı bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bornova ilçesi Laka Köyü Gül Sokak'ta bulunan iki katlı bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenirken, fabrikada yaklaşık 150 ton tekstil malzemesi olduğu öğrenildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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