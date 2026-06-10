İzmir'de Ortak Yaşam Alanlarında Örnek Dayanışma

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Temiz Park" etkinliğinde gönüllüler, parkları atıklardan arındırırken çocuk oyun gruplarını da temizledi. Çevre bilincini ve ortak yaşam alanlarını koruma kültürünü güçlendiren etkinlik, kentte örnek bir dayanışma sergiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent parklarını her yaştan İzmirliler için daha canlı ve işlevsel hale getirmek amacıyla başlattığı "Parkta Etkinlik Var" programı, "Temiz Park" etkinlikleriyle sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İzmir Doğaseverler topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde parklar atıklardan arındırılırken, çocuk oyun grupları da sirke ve arap sabunuyla temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Daha önce İnciraltı Kent Ormanı, Demokrasi Meydanı, Susuzdede Parkı, Hasanağa Bahçesi ve Peynircioğlu Deresi'nde düzenlenen etkinliklerin son durağı ise Karşıyaka'daki Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı oldu.

OYUNCAKLAR PIRIL PIRIL

Parkta bir araya gelen İzmirliler, çevredeki atıkları toplayarak doğanın korunmasına katkı sundu. Temiz Park etkinliği kapsamında çocuk oyun alanları da sirke ve arap sabunuyla temizlenerek hijyenik hale getirildi. Etkinlik, çocuklar ve ailelerde çevre bilincinin, ortak yaşam alanlarını koruma alışkanlığının ve gönüllülük kültürünün gelişmesine katkı sağladı. Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesini destekleyen çalışma, kent yaşamında çevre farkındalığının güçlenmesine de örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, gönüllü doğaseverlerle birlikte kentin parklarında, sahillerinde ve yeşil alanlarında çocuklara ve ailelere yönelik çevre farkındalığı etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor.